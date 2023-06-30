شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: العقوبات الانضباطية تمنع محمد الحنفى من التميز فى لقاء الأهلى والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والبنك الأهلى

المسابقة: الجولة 32 من مسابقة الدورى المصرى

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد الحنفى

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: محمد فاروق

حكم رابع: جلال أحمد

حكام الـVAR: السيد شعبان وشهاب راشد

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد باستثناء عنصر التمييز بين المخالفات بإهمال والتهور وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: الدقيقة 83 سقوط لاعب البنك الأهلى أحمد ياسر ريان داخل منطقة جزاء الأهلى فى كرة مشتركة مع ياسر إبراهيم، والحكم يسير باستمرار اللعب والقرار صحيح، والـVAR يؤكد صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 86 ضرب لاعب البنك الأهلى لاعب الأهلى محمد عبد المنعم بدون الكرة، الحكم لم يشاهد الواقعة نتيجة انتقال الكرة من مكان الحدث إلى مكان آخر، وكان يجب على الـVAR استدعاء الحكم فى هذه الحالة ولم يتم استدعاؤه.

العقوبات الانضباطية: لم ينذر الحكم محمود سيد وسعيدو سونبريه من فريق البنك الأهلى للعب بتهور، كما لم ينذر لاعب الأهلى أيضاً للتهور، وهنا يجب على الحكم أن يطور من أدائه فى التمييز بين العقوبات بإهمال والتهور.

السيطرة والتمركز: تمركز جيد واستغلال جيد لعنصر اللياقة البدنية وتحمل السرعة وقراءة جيدة لأسلوب لعب كلا الفريقين، باستثناء حالة واحدة دخل فيها الحكم فى محيط اللعب.

الحكام المساعدون: تميز للحكام المساعدين فى الإشارة على حالات التسلل باستثناء حالة واحدة وهى إشارة على تسلل غير موجود من المساعد الثانى.