مدرب البنك الأهلي: خلقنا فرصًا أمام الأهلي وتعلمنا الكثير من المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بابا فاسيليو، المدرب اليوناني لفريق البنك الأهلي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي مشيرًا أنه تعلم الكثير من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال فاسيليو في المؤتمر الصحفي: "خلقنا فرصًا ضد الأهلي الأفضل في الدوري، لاعبوه ملتزمون ويعملون بصورة جيدة جدًا ومنظمة دفاعيًا وافتقدنا اللمسة الأخيرة، وحاولنا أن نحرز هدفًا بعد تسجيل الأهلي في مرمانا لكي نسبب مشكلة له".

وأضاف المدرب اليوناني "واجهنا فريقًا كبيرًا، ودرسًا جيدًا لنا وتعلمنا الكثير من هذه المباراة وأبارك للأهلي على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، فريق يقدم موسمًا رائعًا ويستحق اللقب".

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بثلاثية من دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة وضعها في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وسكنت شباك أبوجبل.

وعزز محمود كهربا تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.