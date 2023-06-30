برشلونة يعلن موقفه من صفقة بروزوفيتش

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الاسباني موقف ناديه من التعاقد مع بروزوفيتش نجم انتر ميلان الايطالي.

وارتبط نجم انتر ميلان باحتمالية الانتقال إلى النصر السعودي أو برشلونة الاسباني خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسم لابورتا موقف برشلونة النهائي حيث أكد صعوبة التعاقد مع بروزوفيتش بسبب الحالة الاقتصادية المتعثرة التي يعيشها النادي الكتالوني في الفترة الحالية.

ولفت رئيس برشلونة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة TV3 الإسبانية أن ناديه لا يستطيع منافسة العرض السعودي المقدم لنجم إنتر ميلان.

وتطرق في حديثه عن تعاقد برشلونة مع إيلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي: "إنه شيء يجعلنا نشعر بالفخر الشديد لأنه فضّل الذهاب إلى نادي عظيم على الإمكانيات المالية الكبيرة لـ مانشستر سيتي".

النصر يحسم صفقة بروزوفيتش

أتم مجلس إدارة نادي النصر السعودي الاتفاق مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح نادي النصر في إقناع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بقبول عرض النادي بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 23 مليون يورو سنويا.

وشهدت الأيام الأخيرة مفاوضات مكثفة في الطرفين حيث كان يرغب بروزوفيتش في الحصول على ملعب 30 مليون يورو سنويا لكن النصر استطاع تخفيض المبلغ، كما اتفقت مع إدارة انتر ميلان في ضم مارسيلو بروزوفيتش مقابل 23 مليون يورو.

بات الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي النصر أنهى اتفاقه بشكل كامل مع نظرائهم تشيلسي، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المغربي زياش، وتدعيم صفوف الفريق.

واتفق نادي النصر على كل بنود عقد مع نادي تشيلسي من أجل ضم النجم المغربي زياش، وتوصل الطرفين لاتفاق بشكل نهائي وتمت الصفقة بشكل شبه رسمي بينهما.

