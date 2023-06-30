شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الجمعة فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الاستعداد لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ونظراً لضيق الوقت يستأنف لاعبو الاهلى تدريباتهم بدون راحة بعد خوض مباراة البنك الاهلى مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة الدولي، وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في المباراة تدريبات إستشفائية منعاً للإجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ويتطلع الاهلى للفوز على فيوتشر ضمن خطة حسم بطولة الدوري رسمياً بعد غياب موسمين عن خزائن القلعة الحمراء.

ويواصل الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن صفوف الاهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويواصل السولية ومتولي أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة والدكتور محمد وفائي، قبل التعافي من الإصابة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما في الفترة القادمة.