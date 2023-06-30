شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لتدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو للاعبين عقب الفوز على المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعود فريق الزمالك للمران الجماعى اليوم ليبدأ استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 4 يوليو المقبل ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر الذى يسعى الأبيض للتتويج بها فى ظل الموسم الغير مرضى الذى تعرض له الفريق.

وقرر أوسوريو خضوع لاعبى الزمالك إلى قياس وزن فور انتظامهم فى التدريب الجماعى للتأكد من مدى تنفيذهم للبرنامج الغذائى الموضوع لهم من قبل أخصائى التغذية،خصوصاً أنه شدد عليهم بعدم الإفراط فى تناول اللحوم،حفاظاً على لياقتهم البدنية.