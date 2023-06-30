شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر تفعيل بند شراء عبده يحيى من المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو النادي المصري، بدء إجراءات تفعيل بند شراء مهاجم الفريق المعار من غزل المحلة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تألقه مع المصري، ونجح اللاعب فى حجز مقعد أساسى بين صفوف الفريق، وشارك عبده يحيى في 10 مباريات مع المصري سجل خلالهم هدفين

وكان النادي المصري قد ضم عبده يحيى في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء، واتفق مسؤولو المصري مع غزل المحلة على الحصول على خدمات عبده يحيى مقابل مبلغ 2 مليون جنيه في 6 أشهر، على أن يصل المبلغ إلى 6 ملايين جنيه حال الحصول على خدماته بشكل نهائي في نهاية الموسم.