شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر تفعيل بند شراء عبده يحيى من المحلة والان مع تفاصيل الخبر
وكان النادي المصري قد ضم عبده يحيى في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء، واتفق مسؤولو المصري مع غزل المحلة على الحصول على خدمات عبده يحيى مقابل مبلغ 2 مليون جنيه في 6 أشهر، على أن يصل المبلغ إلى 6 ملايين جنيه حال الحصول على خدماته بشكل نهائي في نهاية الموسم.
ويستعد النادي المصري لمواجهة حرس الحدود في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتي تجمع الفريقين في السادس من يوليو المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.
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