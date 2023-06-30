شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخشى كمين الداخلية اليوم فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق الداخلية على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقين اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل المقاولون العرب مع أسوان في الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع حرس الحدود بهدف لمثله في نفس الجولة.

واستقر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على منح الفرصة للمشاركة لـ5 ناشئين على الأقل، خلال المباريات المتبقية من الدوري، من مواليد 2005، وذلك بعد التأكد من حسم الفريق للمركز الخامس فى جدول الدوري، لضمان المشاركة فى البطولة العربية.

واستعان شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق الداخلية بالدوري، خاصة مباراة الداخلية وحرس الحدود التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى أبناء علاء عبد العال قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

في المقابل، يتمسك علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، بالآمال الأخيرة للهروب من الهبوط، وطالب لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الظفر بالثلاث نقاط وتجديد الآمال في البقاء في الدورى الموسم المقبل، وحذر من خطورة أفارقة المقاولون العرب وتضييق المساحات أمامهم، واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى.

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 27 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.