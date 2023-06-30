شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على استمرار ثنائى حراس الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على استمرار الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير حارسا مرمى الفريق الأحمر في الموسم الجديد رافضاً إجراء أي تعديلات على مركز حراسة المرمى.

ويري كولر أن على لطفى ومصطفى شوبير ظهرا بصورة متميزة حينما لاحت لهم فرصة المشاركة بشكل أساسى في مباريات الاهلى بعد إصابة محمد الشناوى الحارس الاساسى بما يثبت أحقيتهم في الاحتفاظ بمقعد في قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد.

وتلقى الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير حارسا مرمى الاهلى عروض بالجملة للخروج من جدران القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لضمان فرصة الظهور بشكل أساسى في الموسم الجديد.

ويستعد الاهلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.