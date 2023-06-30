شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن عودة الانتصارات اليوم أمام فاركو الجريح فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى في السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق فاركو على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يعانى الفريقين قبل المواجهة بينهما من معنويات ضعيفة، حيث سقط إنبى أمام فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط فاركو أمام بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبى، إلى العودة لسكة الانتصارات مجددا بعد السقوط الجولة الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة استعادة نغمة الانتصارات والتقدم في جدول الدورى لإنهاء المسابقة في مركز متقدم، وحذر من خطورة ثلاثى فاركو عمرو جمال ورزقى حمرون وشكرى نجيب.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

في المقابل، عكف طارق العشرى المدير الفنى لنادى فاركو، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة الزمالك الأخيرة بكأس مصر، لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة، كما درس العشري مباريات إنبى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البرتقالى بحثاً عن استعادة الانتصارات لفاركو.

يحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.