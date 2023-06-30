شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطمئن على مصابى الزمالك قبل موقعة الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً كاملاً من الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة عن حالة المصابين قبل مباراة المقاولون العرب المهمة والمرتقبة فى كأس مصر.

ويرغب أوسوريو فى الإطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين الفنية،والبدنية،وعلى رأسهم نبيل عماد الشهير بـ"دونجا" وعمرو السيسي اللذان تعرضا للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الماضية بالدورى الممتاز.

وقرر أوسوريو خضوع لاعبى الزمالك إلى قياس وزن فور انتظامهم فى التدريب الجماعى للتأكد من مدى تنفيذهم للبرنامج الغذائى الموضوع لهم من قبل أخصائى التغذية،خصوصاً أنه شدد عليهم بعدم الإفراط فى تناول اللحوم،حفاظاً على لياقتهم البدنية.