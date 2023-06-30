شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يلتقى اليوم مع سيراميكا لمواصلة الانتفاضة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع فريق سيراميكا على استاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يخوض الفريقين المباراة بمعنويات عالية، حيث نجح طلائع الجيش في الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تأهل سيراميكا إلى نهائي كأس رابطة الأندية بعد الفوز على الاتحاد بركلات الترجيح.

ويبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن مواصلة الانتفاضة بعدما نجح في الفوز في آخر مباراتين في الدورى، ويرغب فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة، وعكف على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق، بالإضافة إلى تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة البنك الأهلى التي خسرها الفريق بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

في المقابل، يأمل حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا، في استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الوصول لنهائى كأس الرابطة، في تحقيق الفوز على الطلائع والتقدم في جدول الدورى والابتعاد خطوة مهمة عن مناطق الخطر في الترتيب، حيث تعد المباراة بـ6 نقاط نظرا لأن الطلائع أحد المنافسين في هذه المنطقة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.