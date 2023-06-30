شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة رحيل الشناوى وديانج فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والمالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الانباء التي أشارت لوجود عروض ضخمة مادياً للحصول على خدمات الثنائى مع نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر في الأهلى فى تصريحات خاصة:"لم نتلقى أي عرض للحصول على خدمات الشناوى وديانج في الصيف، لم يصلنا سوى عرض رسمي وحيد للحصول على خدمات حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من الوكرة القطري، بخلاف ذلك لاننظر للتقارير الإعلامية التي أشارت لوجود عروض مغرية للاعبين أخرين بالفريق.

وتابع المصدر:" طالما لم يصل الأهلى عرض رسمي لانستطيع التحدث عن رحيل أى لاعب".

ويشارك الشناوى بصفة أساسية في عرين الاهلى ونجح في قيادة المارد الأحمر للتتويج بكافة الألقاب المحلية والافريقية هذا الموسم فيما يشارك اليو ديانج في معظم مباريات المارد الأحمر ومع رحيل زميله حمدى فتحى لصفوف الوكرة القطري تبدو حظوظه قوية في الظهور بالتشكيل الاساسى بالموسم الجديد.