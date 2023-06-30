شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى قطر للتأهيل من إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لإنهاء إجراءات السفر إلى قطر لبدء المرحلة الثانية من عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

ويسابق "الونش" الزمن لإنهاء البرنامج التأهيلى، خصوصاً أن اللاعب لديه أمل فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له،والعمل بكل قوة.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أكد أن العملية التي أجراها "الونش" عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.

على جانب آخر يعود الزمالك للمران الجماعى اليوم ليبدأ استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 4 يوليو المقبل ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر الذى يسعى الأبيض للتتويج بها فى ظل الموسم الغير مرضى الذى تعرض له الفريق.