شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب بروح ابن النادى.. إيمانويل وأوتاكا وعلى معلول أبرز المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد لقب "ابن النادى" وساماً لا يناله العديد من اللاعبين فى الملاعب المصرية، بل اختصه الجمهور لبعض اللاعبين الذين قدموا الكثير لأنديتهم، ورفضوا كل الإغراءات لكتابة تاريخ فى النادى.

فى الفترة الأخيرة بدأ هذا اللقب يندثر بعض الشيء بعدما فاجأ العديد من اللاعبين أنديتهم باتخاذ قرار الرحيل وترك النادى فى مفاجأة صادمة للجماهير، ولكن رغم كل ذلك يظل هناك أجانب دخلوا الكرة المصرية ومازال الجمهور يتغنى بما قدموه معهم وأطلقوا عليهم أبناء النادى نظرا لما قدموه خلال مسيرتهم.

ونستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين..

التونسى على معلول

سطر التونسى على معلول قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 6 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء.

واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل، بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة، فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروضا مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

ولعب على معلول مع الأهلى 247 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 74 هدفا حصل على 4 دورى، 4 سوبر مصري، 3 كأس مصر، 3 دورى أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقيا.

النيجيري إيمانويل أمونيكي

إيمانويل بدأ مسيرته الكروية داخل نادي كونكورد النيجيري، ثم انتقل لنادي جوليوس بيرجر، قبل أن يتم إجراءات انضمامه للقلعة البيضاء بداية من موسم 1991-1992، ليكتب تاريخا كبيرا مع الزمالك.

انضمام إيمانويل للزمالك تكلف ما يقرب من 50 ألف دولار، ولعب بين صفوف القلعة البيضاء 3 مواسم، وساهم النيجيري خلال فترة تواجده في الزمالك بتتويج النادي مرتين بلقب الدوري الممتاز موسم 1991-1992 في أول مواسم اللاعب، وحقق الدوري الممتاز مرة أخرى في موسم 1992-1993، فيما حقق دوري أبطال إفريقيا في عام 1993، ويليه السوبر الإفريقي عام يناير 1994 أمام الأهلي حينما فاز الفريق الأبيض بهدف أيمن منصور.

وشارك النجم النيجيري في 71 مباراة مع فريق الزمالك نجح في تسجيل 26 هدفا.

وغادر نجم منتخب النسور الخضراء القلعة البيضاء موسم 1994 بعدما لفت الأنظار عالميًا، لينتقل إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي فى صفقة حصل خلالها الزمالك على 800 ألف دولار.

جدير بالذكر أن إيمانويل أمونيكي، لعب بين صفوف سبورتنج لشبونة 3 مواسم حقق خلالها لقب كأس البرتغال، كما كتب مشوارا جديدا له في رحلته نحو العالمية، بعد انضمامه للعملاق الكتالوني برشلونة ليقضي معهم 3 مواسم أخرى.

النيجيرى جون أوتاكا

النيجيرى جون أوتاكا على رأس أبرز نجوم الإسماعيلى الأجانب على مر تاريخه، تعلقت به جماهير الدراويش، بعد انضمامه لصفوف الفريق مع الجيل الذهبى عام 1999، قادماً من فريق المقاولون العرب المصرى أيضاً، بعدما كانت بدايته مع ناديه المحلى إينوجو رينجرز، لكنه وجد الدورى المصرى الأنسب له، وكان موفقاً فى اختياره.

وقاد جون أوتاكا كتيبة الدراويش للفوز بلقب كأس مصر عام 2000، على حساب ناديه السابق المقاولون، بعدما سجل أول أهداف الإسماعيلى الأربعة فى تلك المواجهة، ليمنح الفريق لقبه الثانى والأخير حتى الآن فى تاريخ البطولة، كما واصل جون أوتاكا توهجه مع الدراويش، ليعيد لقب الدورى إلى خزائن الإسماعيلية، فى موسم 2001-2002، وتربع على عرش الهدافين الأجانب فى تاريخ النادى، برصيد 38 هدفاً، وكان قد فاز بجائزة هداف الدورى فى موسم 1999-2000، رغم عدم فوز الإسماعيلى باللقب، لكنه سجل 17 هدفاً.