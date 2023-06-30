المصري يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صناعة التاريخ

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القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري عبر تويتر، "مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لقيام ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ، والتي جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ.



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ونجحت ثورة 30 يونيو فى تحقيق الحلم النووي المصري من خلال تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بعد مرور أكثر من د 68 عاما، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن إطلاق المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.

وتعد ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى مسيرة مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليبدأ الشعب رحلة جديدة من التنمية والتقدم وبناء المدن الجديدة، كمحطة بارزة لمواجهة التحديات العمرانية والتكدس السكانى.