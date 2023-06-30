شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ كريم نيدفيد لحسم مشاركته أمام الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم نيدفيد، لاعب وسط فريق فيوتشر، لاختبار طبي على هامش مران الفريق المقرر إقامته اليوم، بعدما تعرض نيدفيد لكدمة فى القدم، ومن المقرر أن يحسم الاختبار الطبي موقفه من المشاركة فى مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي الأحد المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء باستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية في التقدم إلى المركز الثالث في حالة فوزه في المباراة المقبلة بالدوري.