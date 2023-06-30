شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تختار نوران جوهر وعلى فرج أفضل لاعبين فى شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر، لاعبى وادي دجلة، كأفضل ثنائي خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بعدما أنهيا موسم 2022/2023 على قمة التصنيف العالمي للاسكواش.

وكانت نوران جوهر قد توجت مؤخراً ببطولتي الجونة والعظماء الثمانية، فيما حصد علي فرج 4 بطولات متتالية بعدما توج ببطولة العالم، مانشستر المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، وبطولة الجونة.



علي فرج



نوران جوهر

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الأخير في الموسم المنقضي، وضمنت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة تصدر التصنيف حتى بداية الموسم الجديد، بعد تتويجها مؤخراً ببطولتي الجونة والعظماء الثانية.

كما تقدمت نور الطيب لاعبة هليوبوليس مركزاً لتسيطر على المركز الخامس بعد وصولها لنصف نهائي البطولة الأخيرة بالموسم أيضاً.