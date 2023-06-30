اتحاد الكرة السعودي يمنح الحرية لأندية روشن للمشاركة في دوري الرديف

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس اتحاد الكرة السعودي منح أندية دوري روشن السعودي، حرية المشاركة في الدوري الرديف للموسم المقبل، وتأجيل قرار فرض المشاركة إلى موسم 2024-2025.

اتحاد الكرة السعودي يمنح الأندية حرية المشاركة في دورى الرديف

وكان اتحاد الكرة السعودي اتخذ قرار المشاركة الإجبارية في الدوري الرديف، بعد توصية ناصر لارجيت المدير الفني في الاتحاد.



وشارك في المسابقة في نسختها الأولى الموسم الماضي، فرق: الشباب والوحدة والاتفاق وأبها والطائي والفيحاء والفتح.



ومن أهم القرارات التي استند عليه اتحاد الكرة السعودي باتخاذ قرار مشاركة جميع الأندية في الدوري الرديف، السماح بتسجيل 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة الفريق الأول، وذلك لمنح اللاعبين المحليين، زيادة دقائق مشاركتهم في الموسم من خلال البطولة.



يذكر أن الاتفاق توج بلقب النسخة الأولى من الدوري الرديف، بعد أن تصدر جدول الترتيب بـ27 نقطة.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في أبريل الماضي عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

رابطة الأندية، وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حددت يوم 11 أغسطس 2023 موعدًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

وبينما لم تعلن رابطة الأندية عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2024.

واعتمد اتحاد الكرة السعودي آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-24 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد، وذلك لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا.

وسيكون ذلك فقط في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار استكمال متطلبات التراخيص اللازمة للفرق للمشاركة في البطولة.

وحسب البيان الذي أصدره اتحاد الكرة السعودي في أبريل الماضي، فإن المقاعد الأربعة لدوري أبطال آسيا 2023-24 سيتم توزيعها بالشكل التالي..

سيحصل بطل دوري روشن السعودي في موسمي 2021-22 و22-23 على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2023-24، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين لموسم 2022-23.

أما بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22 فسيحصل على مقعد في الملحق المؤهل إلى البطولة.