طلائع الجيش يلتقي سيراميكا كليوباترا بحثًا عن طوق النجاة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش مع نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ويسعى فريقا طلائع الجيش وسيراميكا الي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط .



ويدخل فريق الكرة الاول بنادى طلائع الجيش محتلا المركز الخامس عشر فى جدول الدورى المصري برصيد 32 نقطة، محصلة 31 مباراة خاضها الفريق حقق من خلالها الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وأحرز 30 هدفًا واستقبل 41 أخرين.



وعلى الجانب الأخر يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 31 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 أخرين، وسجل 29 هدفًا وتلقى 30 هدفًا.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة