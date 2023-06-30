المقاولون العرب يستضيف الداخلية في الدوري الممتاز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق المقاولون العرب نظيره الداخلية اليوم الجمعة، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب ذئاب الجبل ضمن مباريات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة المقاولون والداخلية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لحساب الجولة الـ 32 لبطولة الدوري المصري.

ويخوض فريق المقاولون العرب لقاء اليوم أمام نظيره الداخلية في المركز السادس بترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023 برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

وتم اختيار الدولي البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

بيراميدز يكتسح سموحة بخماسية مستحقة في الدوري

وفاز فريق بيراميدز بنتيجة ٥-٢ على سموحة في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.

ولعب بلاتي توريه مباراة رائعة وقاد بيراميدز لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط التي رفعت رصيد الفريق إلى ٦٧ نقطة في قمة ترتيب جدول الدوري.

لفتة رائعة من بيراميدز على هامش مباراة سموحة

وكان فريق نادي بيراميدز قد قدم قميصًا تذكاريًا للنجم مؤمن زكريا مدرب فريق نادي سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرًا له.

وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعًا.

ونجح بيراميدز في حسم بطاقة التأهل للمشاركة في دوي أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

بيراميدز يكثف مفاوضاته لضم طارق حامد

على جانب آخر دخل طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز تمهيدًا للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج" البريمو"، على قناة "تن": "نادي بيراميدز رصد مبلغًا يقترب من 15 مليون جنيه كراتب سنوي للتعاقد مع طارق حامد لتعزيز صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، أبدى ترحيبه بالتعاقد مع طارق حامد لتدعيم صفوف السماوي في الموسم المقبل، خصوصًا أن الفريق بات قريبًا من حسم المقعد الثاني، والمشاركة، للمرة الأولى، في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

و قرر نادي اتحاد جدة السعودي الاستغناء عن النجم الدولي المصري طارق حامد بعد نهاية موسم 2022-2023، وفي ظل اقترابه من الإعلان الرسمي عن صفقة عالمية في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط طارق حامد بالرحيل عن صفوف اتحاد جدة بعد تعاقد النادي السعودي مع نجولو كانتي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن أن اتحاد جدة حسم مصير النجم المصري ولاعب خط الوسط طارق حامد.