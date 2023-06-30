إنبى وجهًا لوجه أمام فاركو بحثا عن عودة الانتصارات في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا إنبى ونظيره فاركو مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

يدخل الفريقين مباراة اليوم بحثا عن تعديل الاخفاق فى الجولة الماضية بالبطولة حيث سقط إنبى أمام فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط فاركو أمام بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويتواجد إنبى فى المركز التاسع بترتيب جدول الدروى المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، محصلة 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

كما يدخل فاركو مباراة اليوم أمام إنبى فى المركز السادس بجدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة بعد خوض 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلى

استعاد النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مرة أخرى بعد الثلاثية التي أحرزها في شباك البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بثلاثية من دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة وضعها في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وسكنت شباك أبوجبل.

وعزز محمود كهربا تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ويقود محمد شريف هجوم النادي في مباراة البنك الأهلي ويعد محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف ويعتبر محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك برصيد هدفين.