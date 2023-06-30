موعد مباراة المقاولون والداخلية في الدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع ظيره الداخلية مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

موعد مباراة المقاولون والداخلية في الدوري المصري

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون والداخلية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الـ 32 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد الداخلية

وتذاع مباراة المقاولون ضد الداخلية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

تعادل الإسماعيلي مع أسوان بهدف لكل فريق على ملعب ستاد الإسماعيلية، ليواصل الدراويش الأداء الباهت ومسلسل فقدان النقاط للمواجهة الرابعة على التوالي منذ الانتصار على حرس الحدود قبل 4 جولات.

الإسماعيلي يصارع من أجل البقاء:

خسر الإسماعيلي من النجوم بهدفين دون مقابل في دور الـ 32 من كأس مصر، وبعدها تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بمسابقة الدوري، ثم خسر من طلائع الجولة في الجولة 30 بهدف نظيف.

وفي الجولة 32 تعادل مع أسوان بهدف محمد الشامي، ليرتكز في المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 34 نفطة.

حقق الإسماعيلي الفوز في 7 مواجهات فقط مقابل 13 تعادلًا و11 مواجهة تذوق فيها طعم الهزيمة، حتى أصبح بعيدًا عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين.

الإسماعيلي يؤكد بقاءه في الدوري بالجولة الختامية:

وفي منافسات الموسم الماضي 2021-2022 نجح الإسماعيلي في إنقاذ نفسه بتحقيق البقاء ببطولة الدوري للموسم الجاري، والذي تحقق في الجولة الختامية، وبالرغم من خسارته لقاء الجولة الأخيرة حينها لكن تعادل غزل المحلة والاتحاد السكندري في لقاء الجولة الأخيرة كان له الدور الأكبر في بقاء الدراويش بمنافسات الدوري الممتاز حتى هذا الموسم.

مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام الأهلي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تدخل ضمن المواجهات التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يحتاج الدراويش لتحقيق الانتصار على المارد الأحمر في لقاء سيكون صعب على برازيل مصر.

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ستقام مباراة الإسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 من شهر يوليو المقبل، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة النصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

إذا حقق الإسماعيلي الانتصار على النادي الأهلي في الجولة المقبلة سيمتلك الفريق 37 نقطة، وحينها سيرتقي للمركز العاشر من الترتيب بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 16.