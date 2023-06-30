مقدمة البعثة المصرية تطير إلى الجزائر استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية

ياسر رشاد - القاهرة - سافرت فجر اليوم الجمعة مقدمة البعثة المصرية إلى الجزائر استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية والتي ستقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو القادم والتي تشارك فيها مصر ببعثة رمزية في رياضات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

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ومن المقرر أن يشارك وفد مقدمة البعثة في اجتماعات تسجيل البعثة وإستلام مقرات الإقامة وتنظيم مواعيد التدريبات للبعثة المشاركة وتذليل أي عقبات متعلقة بالبعثة قبل الوصول للجزائر.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد قرر إسناد رئاسة البعثة ل محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال.

البعثة المصرية

ويغادر الفوج الأول لبعثة مصر يوم 2 يوليو القادم ببعثة ألعاب القوى ثم الفوج الثاني يوم 9 يوليو ببعثة رفع الأثقال.

وتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ترتيبات تجهيز البعثة للمغادرة والمشاركة في دورة الألعاب العربية من خلال التواصل مع محمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال والدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى لتذليل كافة العقبات للبعثة المغادرة في إطار التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والذي يحقق نجاحات كبير في الفترة الحالية.

واجتمع المهندس هشام حطب بالبعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر قبل المغادرة من أجل التأكيد على أهمية مشاركة مصر في أي حدث رياضي وأنه بالرغم من المشاركة بعثة رمزية لضرورة تواجد مصر في جميع المحافل الأقليمية والعربية إلا أن البعثة المشاركة تشارك للمنافسة على الميداليات ورفع راية مصر عالية.

وانهى مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية الاجراءات في وقت قياسي نظرا لضيق الوقت وعدد من الاجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات وإجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية.

4 لاعبين يمثلون بعثة مصر في الألعاب العربية

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة بينما تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ودينا بركات في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

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