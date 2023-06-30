منتخب مصر لتنس الطاولة يسافر المغرب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - سافرت بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين، صباح اليوم الجمعة، متجهة إلي دولة المغرب العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للناشئين .

منتخب مصر لتنس الطاولة يشارك في بطولة أفريقيا للناشئين

ويشارك منتخب مصر لتنس الطاولة في بطولة أفريقيا للناشئين والمقرر لها أن تقام في المغرب، وتنطلق في الفترة من 2 و حتي 8 من شهر يوليو المقبل من العام الجاري 2023.

وتضم قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة تحت 15 سنة كلًا من: ” حمزة خالد، عبد الملك أشرف صبحي، يوسف أحمد، عمر هاني، وياسين الصيرفي”، بينما تضم قائمة الناشئين تحت 19 سنة كلًا من: ”مروان جمال، بدر محمود، ياسين ياسر جابر، ياسين وائل”.

وتضم قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة الناشئات تحت 15 سنة كالآتي:- ”حبيبة البسيوني، نور صلاح، ملك طارق، خديجة الحاكم، يارا البدوي”، بينما تضم قائمة الناشئات تحت 19 سنة كلًا من: ”فريدة البدوي، رؤى الناجي، مريم يونس، هنا أحمد ”.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني، محمود لاشين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بينما يقود المنتخب المصري للناشئين تحت 15 و 19 سنة فنيًا شريف ضياء، ويقود منتخب الناشئات أشرف عباس.

الجدير بالذكر أن هنا جودة قد اعتذرت عن المشاركة في هذه البطولة بعد أزمة مع اتحاد تنس الطاولة بسبب عدم السماح لمدربها بالسفر معها في البطولة .

وشاركت اللاعبة في بطولة زغرب الدولية لكنها ودعت أمس في أولى مبارياتها.

وعلى صعيد آخر سافرت فجر اليوم الجمعة مقدمة البعثة المصرية إلى الجزائر استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية والتي ستقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو القادم والتي تشارك فيها مصر ببعثة رمزية في رياضات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

من المقرر أن يشارك وفد مقدمة البعثة في اجتماعات تسجيل البعثة وإستلام مقرات الإقامة وتنظيم مواعيد التدريبات للبعثة المشاركة وتذليل أي عقبات متعلقة بالبعثة قبل الوصول للجزائر.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد قرر إسناد رئاسة البعثة ل محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال.