موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا فى الدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا طلائع الجيش ونظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا فى الدوري

ويلتقي طلائع الجيش ونظيره سيراميكا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمبارة طلائع الجيش وسيراميكا

وتذاع مباراة طلائع الجيش وسيراميكا مساء اليوم فى الدوري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

موقف الفريقين فى الدوري

ويسعى فريقا طلائع الجيش وسيراميكا الي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط .

ويدخل فريق الكرة الاول بنادى طلائع الجيش محتلا المركز الخامس عشر فى جدول الدورى المصري برصيد 32 نقطة، محصلة 31 مباراة خاضها الفريق حقق من خلالها الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وأحرز 30 هدفًا واستقبل 41 أخرين.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 31 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 أخرين، وسجل 29 هدفًا وتلقى 30 هدفًا.

كولر يعلق على اهدار محمد شريف للفرص التهديفية

علق مارسيل كولر مدرب الأهلي على أداء محمد شريف مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي بعد أدائه امام البنك الأهلي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة " محمد شريف حاول يتحرك ويبذل مجهودًا، وكان من الممكن أن يسجل هدفًا أو هدفين أمام البنك الأهلي، ولكن لم يحالفه التوفيق".

وأردف: "هو يحتاج أن يعمل على نفسه أكثر وعلى ثقته في نفسه، ويزيل الضغوط اللي وضعها على نفسه، هو ثالث الهدافين في الدوري".

وأتم: "أحرز أهدافًا مهمة، وهو جزء من الفريق ونحاول أن نساعده ولكن يجب أن يعمل على نفسه ويساعد نفسه بالأخص في نقطة الثقة بنفسه، ويحقق أهدافه وأهداف الفريق".

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة