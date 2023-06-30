شكرا لقرائتكم خبر عن جدية وتركيز فى مران المنتخب الأولمبى استعدادا للجابون فى أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه مساء أمس استعدادا لمواجهة الجابون، المحدد لها السبت المقبل فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة _ التاسعة مساءً بتوقيت طنجة، فى الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر بالمغرب حتى يوم 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وشهدت تدريبات الفراعنة الصغار جدية وتركيزا للفوز وحسم التأهل.

جاءت التدريبات وسط معنويات عالية من الجميع فى أعقاب الفوز المستحق على مالى بهدف نظيف وتصدر المجموعة مناصفة مع النيجر ولكل 4 نقاط، ويحتل مالى المركز الثالث وله ثلاث نقاط، والجابون الأخير بلا نقاط، ويتطلع المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى لمواصلة نتائجه الطيبة والاحتفاظ بالصدارة ويولى اهتماما كبيرا بالجابون دون النظر إلى نتائج المنافس.

وانتظم فى التدريبات اللاعبون الذين لم يبدأوا ضمن التشكيل الأساسي فى لقاء مالى ويضاف لهم الحارس حمزة علاء، بينما خاض باقي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة تحت إشراف د.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ومتابعة من محمود حرب مدير المنتخب.

بدأ التدريب بفقرة التسخين وفك العضلات، بعدها قام الجهاز الفنى بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين، وشهد تدريب اليوم الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، ووضحت عليه علامات التركيز بحثا عن مواصلة أحفاد الفراعنة مسيرتهم القارية لتحقيق طموحات الجماهير وتكليل مشوارهم بالنجاح والوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.