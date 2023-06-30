شكرا لقرائتكم خبر عن هل هو معلول أم لا؟.. الأهلي يُشيد برائعة الظهير التونسي أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك بالدولي التونسي على معلول نجم الفريق بعد تسجيله هدفا رائعا فى مباراة البنك الأهلي أمس، الخميس، فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وانتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ونشرت صفحة الأهلي صورة للدولي التونسي على معلول خلال استعداده لتسديد الضربة الحرة التى جاء منها هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 18، قبل أن يُضيف أحمد عبد القادر ومحمود كهربا هدفين آخرين، لينتهي اللقاء بفوز ثلاثي للمارد الأحمر.