شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى الجولة 32 بالدوري الممتاز.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم عبر تويتر، مواعيد المباريات الثلاث التى تقام اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، ويلتقي إنبى مع فاركو فى السابعة مساءً، وطلائع الجيش مع سيراميكا، والمقاولون العرب مع الداخلية فى التاسعة والنصف مساءً.



مواعيد مباريات الجولة 32

يواجه فريق إنبى فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، فريق فاركو باستاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث سقط إنبى أمام فيوتشر بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط فاركو أمام بيراميدز بهدف نظيف فى نفس الجولة .

موعد مباراة إنبى وفاركوموعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

يلتقى فريق طلائع الجيش، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع سيراميكا باستاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث نجح طلائع الجيش فى الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف الجولة الماضية، بينما تأهل سيراميكا إلى نهائى كأس رابطة الأندية بعد ألفوز على الاتحاد بركلات الترجيح.

موعد مباراة المقاولون العرب والداخلية

ويستقبل فريق المقاولون العرب، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، فريق الداخلية باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل المقاولون العرب مع أسوان فى الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع حرس الحدود بهدف لمثله فى نفس الجولة.