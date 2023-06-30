شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلي فى البنك على مائدة علي ماهر فى فيوتشر قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي فيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي، وآخرها مباراة البنك الأهلي، التى جمعت الفريقين مساء أمس بالدوري، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة ليعتلي قمة جدول المسابقة المحلية برصيد 68 نقطة.

ويستهدف جهاز فيوتشر التعرف على أهم مصادر الخطورة في الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين بالدوري.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي الأحد المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء باستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية في التقدم إلى المركز الثالث في حالة فوزه في المباراة المقبلة بالدوري.