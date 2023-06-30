شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضيف الثلاثية الـ14 فى رحلته مع الأهلي بعد الفوز على البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ثلاثية جديدة خلال قيادته للمارد الأحمر بالموسم الجاري، بعد الفوز على البنك الأهلي فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الدورى بثلاثية نظيفة، ليعتلي الأهلي صدارة المسابقة برصيد 68 نقطة.

ويحتاج النادي الأهلي، الذى يحتل في الوقت الحالي المركز الأول فى جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز فى 3 مواجهات فقط من أصل 8 مباريات متبقية له فى الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 9 نقاط فقط النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري، الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز فى 3 مباريات فقط.

وبشكل عام، حقق الأهلي 14 ثلاثية تحت قيادة السويسري كولر فى مختلف البطولات، جاءت كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا

‏الاتحاد المنستيري 3-0

‏الترجي التونسي 3-0

‏الهلال السوداني 3-0

‏القطن الكاميروني 3-0

الدوري الممتاز

‏الاتحاد السكندري 3-0

‏بيراميدز 3-0

‏الزمالك 3-0

‏أسوان 3-0

‏غزل المحلة 3-0

‏فاركو 3-0

حرس الحدود 3-0

البنك الأهلي 3-0

كأس مصر نسخة الموسم الماضي فى نصف النهائي

‏سموحة 3-1

كأس العالم للأندية

‏أوكلاند سيتي 3-0.