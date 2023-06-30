شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ومارسيلو ونيدفيد.. نجوم عالمية تتألق فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظاهرة مثيرة انتشرت في الدوري المصري، خاصة الفترة الأخيرة، بتشبيه لاعبي "الإيجبشيان ليج" بنجوم عالميين، أمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإنجليزي ديفيد بيكهام، وغيرهما من نجوم المنتخبات والدوريات الكبرى.

ربما هو تشبه فى طريقة لعب أو شخصية داخل الملعب، أو قد تكون "قصة شعر" ولكنها ألقاب باتت متداولة بين اللاعبين، حتى إن بعضهم اندثرت أسماؤهم داخل تلك الألقاب وباتوا معروفين لدى الجماهير بأسماء النجوم العالميين.

ويضم الدوري المصري كلا من: كريم وليد "نيدفيد" لاعب فيوتشر، حسين السيد "مارسيلو" لاعب المصري، أحمد عادل "ميسي" لاعب الاتحاد السكندري، أحمد رمضان "بيكهام" لاعب سيراميكا، مصطفى سعد "ميسي" لاعب سيراميكا، وعمر فتحي "سافيولا" في المقاولون العرب، بينما يتواجد "دونجا" في الإسماعيلي والزمالك، ويلعب عبد الناصر محمد "دي ماريا" كجناح في فاركو.

وكذلك محمد فتح الله "كماتشو"، عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، والأشهر من بين هؤلاء جميعًا هو الدولي محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والمحترف في الدوري التركي.