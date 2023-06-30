«برشلونة فوق الجميع».. لابورتا يتحدث عن تعثر عودة ليونيل ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه يُجهز احتفالية كبيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وكان ميسي قريبا من العودة إلى برشلونة خلال صيف 2023، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الصفقة لم تتم لأسباب اقتصادية في الأساس.

وقرر ميسي الانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، ورفض عرضا مغريا من الهلال، البطل التاريخي للدوري السعودي وآسيا.

وفي تصريحات إعلامية، أكد لابورتا أن "ميسي أراد بالفعل العودة إلى برشلونة، بعد أن مر بفترة صعبة للغاية في فرنسا مع باريس سان جيرمان".

وأضاف رئيس برشلونة: "لكن خورخي ميسي (والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعمالي)، أبلغنا بأنه يرغب في الابتعاد عن الضغوطات حتى نهاية مسيرته الكروية، ونحن نقدر ذلك ونتمنى له التوفيق".

وتابع: "أتمنى لميسي كل التوفيق مع إنتر ميامي، نحن نحترمه كثيرا ونقدر كل ما قدمه من أجل هذا النادي، لكن يبقى برشلونة فوق الجميع".

وأتم خوان لابورتا تصريحاته قائلاً: "سيتم تكريم ميسي، وأعتقد أن لحظة افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو، ستكون مناسبة كثيرا لذلك".