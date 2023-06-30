شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نقاط × 3 مباريات.. تعرف على مباريات حسم الأهلي لقب الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مسابقة الدوري المصري من الأمتار الأخيرة، وباتت ملامح ترتيب جدول المسابقة تتضح بشكل أكبر مع مرور الجولات المتبقية، والتى تقدر بـ3 أو 4 مباريات لفرق الدورى، باستثناء الأهلي الذي يتبقى له 8 مواجهات، بسبب انشغاله طوال الفترة الماضية بالمشاركة فى دوري أبطال أفريقيا، والذي حسمه المارد الأحمر بالفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

ويحتاج النادي الأهلي، والذي يحتل فى الوقت الحالي المركز الأول فى جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، إلى الفوز فى 3 مواجهات فقط من أصل 8 مباريات متبقية له فى الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 9 نقاط فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز فى 3 مباريات فقط.

وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي فى الدوري كالتالي:

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو.