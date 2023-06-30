مانشستر يونايتد ولانس الفرنسي.. موعد المباراة الودية قبل انطلاق البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - حدد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موعدًا لإقامة مباراة ودية تجمعه بنظيره لانس الفرنسي، على ملعب أولد ترافورد ضمن فترة إعداد الشياطين الحمر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد المباراة الودية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ولانس الفرنسي:

وتحدد يوم السبت 5 أغسطس، إقامة المباراة الودية التي تجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي ولانس الفرنسي وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد في أولد ترافورد اى قبل تسعة أيام فقط من المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون.

تنطلق المباراة الودية في تمام الساعة الرابعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة إلا الربع بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.

ونجح لانس الفرنسي ومانشستر يونايتد في حجز بطاقة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد أن أنهى الموسم الماضي خلف باريس سان جيرمان بنقطة واحدة.

أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 – 2024 عن إقامة مواجهة قوية بين ليفربول وتشيلسي في الجولة الافتتاحية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

وستشهد الجولة الأولى إقامة عدد من المواجهات القوية أبرزها صدام ناري بين فريق ليفربول ونظيره تشيلسي كما سيلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي في افتتاح الجولة وإليكم جدول المباريات بالتفصيل..

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ليفربول ضد تشيلسي:

يستعد فريق الكرة الأول بنادى ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب لافتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية ونارية ضد تشيلسي، والتي ستجمع بينهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح والذي يُعد النجم الأول وهداف الفريق خلال السنوات الأخيرة.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي:

يوم الجمعة 11 أغسطس ..

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يوم السبت 12 أغسطس ..

أرسنال ضد نوتنجهام فورست

وست هام ضد بورنموث

لوتون ضد برايتون

فولهام ضد إيفرتون

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد

أستون فيلا ضد نيوكاسل

يوم الأحد 13 أغسطس ..

توتنهام ضد برينتفورد

ليفربول ضد تشيلسي

وولفرهابتون ضد مانشستر يونايتد