إنتر ميلان يعلن رحيل سكرينيار بكلمات مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سكرينيار، وذلك بعد مسيرة طويله معهم دامت ل 6 أعوام.

رحيل سكرينيار عن إنتر ميلان

وقال إنتر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي: " 6 مواسم مليئة بالانتصارات والرضا: هنا تنتهي مغامرة ميلان سكرينيار بقميص إنتر".

وأضاف إنتر ميلان: "سكرينيار كان أحد أبطال مسار النمو الاستثنائي لإنتر ، والذي بدأ بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2018 وتوج بالفوز بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الأخيرة".

وأتم بيان إنتر ميلان : " جميع أفراد اسرة إنتر توجه التحيات والشكر إلى سكرينيار.. ستبقى في القلب " .

الجدير بالذكر أن انتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو 2023.

يذكر أن عديد من التقارير ربطت بين سكرينيار ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحمل قميصه بداية من الموسم المقبل.

و انضم سكرينيار لصفوف إنتر ميلان في صيف 2017 قادما من سامبدوريا.

خاض المدافع الدولي السلوفاكي بقميص إنتر 246 مباراة وسجل 11 هدفا في مواسمه الستة.

وحصل سكرينيار مع إنتر على ألقاب (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين".

كما قاد سكرينيار ناديه لبلوغ نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكنه خسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وبهذا الإعلان مهد نادي إنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا، الطريق أمام أولى صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف.



يذكر أن نجح نادي باريس سان جيرمان في حسم صفقة مدافع فريق إنتر ميلان سكرينيار في مطلع العام الحالي 2023 وبالأخص في شهر يناير، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وقال الصحفي الصحفي هادريان جرينير، إن سكرينيار وقع على عقد حتى 2027، وسيحصل على 11 مليون يورو سنوياً كراتب.

وأضاف أن سان جيرمان يعمل على ضم سكرينيار في يناير الحالي، وقدم عرضاً بقيمة 15 مليون يورو شاملة للإضافات، ولكن إنتر رفض العرض.

واختتم أن إنتر يريد 20 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب في الميركاتو الحالي، على أن تتواصل المحادثات في الساعات القادمة.