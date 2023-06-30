مهاجم لايبزج علي أعتاب ليفربول بديلاً لفيرمينيو

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح دومينيك سوبوسلاي مهاجم ريد بول لايبزج الألماني على أعتاب الإنتقال لليفربول خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضاً لرحيل البرازيلي فيرمينيو.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول إقترب من حسم صفقة مهاجم لايبزيج الألماني الحالي سوبوسلاي، وذلك بعد إنسحاب نيوكاستل الإنجليزي من الصفقة.

وقالت صحيفة " أتليتك" الإنجليزية إن نادي نيوكاسل قد انسحب من السباق للتعاقد مع سوبوسلاي كما أن ليفربول يعد واثقًا من أنه يمكنه الاتفاق على ضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفروبول ولايبزيج قد دخلا في محادثات بالفعل ضم اللاعب، حيث من المقرر أن ينضم فابيو كارفاليو إلى النادي الألماني ضمن الصفقة.

ويجيد سوبوسلاي اللاعب في مركز صانع الألعاب والجناح، كما تبلغ القيمة السوقية للمجري 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

ويعد سوبوسلاي صاحب الـ 22 عامًا من أبرز اللاعبين في الدوري الألماني الموسم الماضي حيث احتل لايبزيج المركز الثالث في جدول الترتيب خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، كما ساهم مع فريقه في الفوز بكأس ألمانيا.



رحيل فيرمينيو

يذكر ان رحل البرازيلي روبيرت فيرمينيو عن صفوف الفريق الأول لكرة القادم بنادي ليفربول وذلك بعد إنتهاء عقده مع النادي.

محمد صلاح يعلق علي رحيل فيرمينيو

علق محمد صلاح، قائد منتخب مصر وقائد فريق ليفربول الإنجليزي، على رحيل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعدما رحل رسميا عن الريدز بانتهاء عقده.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي، في المقطع الوداعي الخاص بالنجم البرازيلي فيرمينو: "إنه يستطيع فعل كل شيء في لعبة كرة القدم، وقدراته وإمكانياته مميزة حقا، فهو يضحي بنفسه من أجل الفريق".

وأضاف نجم المنتخب الوطني: فيرمينو يلعب فقط من أجل الفريق، ولا يهتم حقا بتسجيل قدر كبير من الأهداف، إنه يريد فقط الاستمتاع بلعبته، ولعب كرة القدم فقط، ويريد الفوز للفريق.

واختتم نجم ليفربول تصريحاته قائلا: أعتقد أنه من أكثر الأشخاص المحبوبين من الجميع؛ لأنه هادئ حقًا، ويبتسم دائمًا، وكما قلت من قبل، عندما ترى شخصًا يضحى بنفسه من أجل الفريق، ترى أن الجميع يحبه.

وفاز فيرمينو، الذى سجل 109 أهداف مع ليفربول منذ انتقاله من هوفنهايم فى 2015، بكل الألقاب الكبرى مع النادي الإنجليزي، بما فى ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.