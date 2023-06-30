محمد إبراهيم اسكتش يتصدر السوشيال ميديا باستعراضه بالدراجة النارية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اللاعب محمد إبراهيم اسكتش، مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد عروضه الاستعراضية بالدراجة النارية، حيث تصدرت فيديوهاته السوشيال ميديا ونالت إعجاب المتابعين.

وسبق وشارك محمد إبراهيم اسكتش في بطولة العالم للاستعراض وحصل على المركز الثالث في الشرق الأوسط في بطولة stunt masters cup، الأمر الذي يعد إنجازا غير مسبوق.

والتقى اسكتش، أيضا مع الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث كان مشاركا في بطولة العالم للدرفت redbull car 2022 park drift وكانت مشاركته استعارضية بالدراجة النارية.

هذا بالإضافة إلى مشاركة محمد إبراهيم اسكتش في العديد من المسابقات والبطولات ومنها بطولة ريدبول مع بطل الامارات عبدالرحمن الرايس.

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