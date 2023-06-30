وزارة الرياضة تواصل فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - في ثالث أيام عيد الأضحى

الجمعة 30/يونيو/2023 - 04:23 م 6/30/2023 4:23:44 PM

تعمل وزارة الشباب والرياضة، على مواصلة تنفيذ فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

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وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي إتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.



وتأتي مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.