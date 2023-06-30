اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي و الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم اتحاد الكرة المصري، ظهر اليوم الجمعة، بخالص التهنئة للشعب والمصري ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة بمناسبة الذكى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو.

وقال اتحاد الكرة في بيان له : “ يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يمن عليها بالتقدم والازدهار في جميع المجالات " .

يذكر أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل هامة للشعب المصري أثناء كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، "شعب مصر الأصيل، في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو العظيمة أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائمًا علامات الطريق التي تهدى المسيرة والمسار، أقول لكم: إن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار".

وتستعرض "بوابة الخليج 365" في سياق السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو:



- ثورة 30 يونيو عنوان لإعادة تأكيد وحدة الوطن.

- شعب مصر انتفض في 30 يونيو ضد الظلم والطائفية والاستبداد.

- القوات المسلحة تصدت بصدورهم لمواجهة الإرهاب الأعتى والأشرس.

- صود الشعب خلال الـ 10 سنوات الماضية سيظل محلا لدراسة الباحثين.

- المصلحة والهوية الوطنية من علامات الطريق لمسيرة الجمهورية الجديدة.

- جيل ثورة 30 يونيو هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن.

- مسيرة البناء الحالية تغير الواقع وتؤهل مصر لمسار الدول المتقدمة.

- استطعنا القضاء على أمراض أوجعت المصريين.

- تفجير طاقات العمل والإبداع لتحقيق حلم المصريين في التقدم والنهوض بالوطن.

- شغلنا الشاغل التحول للطاقة النظيفة وإنشاء جامعات ومدارس حديثة.

- الصحة والتعليم، هما شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين.

- مصر انتقلت إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن غالي الثمن.

- للتاريخَ أياماً لامعةً كالنجوم تضئ عتمةَ الليل وتبدد ظلمة الطغيان تنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل.

- هدفنا إنقاذ الملايين من واقع لا يليق بهم.

- نسير بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس.