موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون بأمم أفريقيا غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجابوني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر و الجابون

وتقرر انطلاق صافرة مباراة منتخب مصر ونظيره الجابون مساء غدا السبت الموافق 1 يوليو في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتصدر منتخب مصر الاولمبي مجموعته برصيد 4 نقاط، بترتيب المجموعة الثانية، ويتجمد رصيد منتخب مالي عند 3 نقاط يأتي بهم في المركز الثاني.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام منتخب الجابون، تقام غدا السبت.

ترتيب مجموعة مصر

مصر - 4 نقاط

مالي - 3 نقاط

النيجر - نقطة واحدة

الجابون - بدون نقاط

فرص منتخب مصر للتأهل لنصف النهائي:

يحتاج منتخب مصر الأولمبي لتحقيق الفوز على الجابون في لقاء الجولة الثالثة ليضمن التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، من دون النظر لباقي نتائج المجموعة.

أما في حالة التعادل سيحتاج الفراعنة لتعادل، أو خسارة منتخب مالي أمام النيجر بالجولة الثالثة، وفي حالة الخسارة من الجابون سيحتاج لتعادل مالي، أو خسارتهم أيضًا بنفس الجولة.

تعادل منتخب مصر في لقاء الجولة الأولى أمام النيجر من دون أهداف، وحقق الانتصار بهدف نظيف على مالي في الجولة الثانية، ويحتاج للفوز في الجولة الثالثة لتأكيد التأهل بالمركز الأول ليلاقي غانا أو غينيا عن المجموعة.

أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالمغرب:

حسم منتخب المغرب التأهل بشكل رسمي عن المجموعة الأولى بعدما حقق الانتصار في أول مواجهتين على غينيا وغانا، بينما تأكد خروج كل من منتخبات الكونغو عن المجموعة الأولى الجابون عن المجموعة الثانية، يحتاج الفراعنة لاستغلال حالة منافسة في الجولة الثالثة لسهولة انتزاع الثلاث نقاط والعبور لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالمغرب.

وفاز منتخب مصر على مالي بهدف من دون مقابل سجله اللاعب إبراهيم عادل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا الأولمبي بالمغرب، في لقاء شهد بطاقة حمراء على اللاعب مامادي ديامبو.

سجل منتخب مصر هدف وحيد في لقاء الانتصار كما هو الوضع بالنسبة لمنتخب النيجر متصدر الترتيب، ويمتلك منتخب مالي أقوى خط هجوم في المجموعة الثانية برصيد 3 أهداف.