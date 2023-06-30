شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتدرب على شاطئ البحر فى إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون التركي والمنتخب الوطني، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال أدائه تدريبات الجرى على شاطئ البحر، وعلق نجم الفراعنة قائلا: "جمعة مباركة عليكم إن شاء الله".



تريزيجية

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة طرابزون التركى استقرت على استمرار المصرى محمود تريزيجيه لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة fotomac التركية، إن تريزيجيه قدم موسما مميزا رغم تعرضه لبعص الانتقادات، وكان من المتوقع أن يرحل تريزيجيه عن الفريق نهاية الموسم وينتقل إلى الأندية العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيناد بيليكا المدير الفنى لطرابزون أبلغ الإدارة أنه يريد أن يبقى تريزيجيه فى الفريق كما أبلغ الإدارة بضرورة سداد دفعة متأخرة قدرها مليون يورو لحساب تريزيجيه.

احتل فريق طرابزون سبور المركز السادس من جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 57 نقطة.