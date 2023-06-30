شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة كولر فى الأهلي لحسم بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، اليوم الجمعة، برنامج المباريات الحاسمة لحسم بطولة الدوري للأهلي التى أوشك الفريق على الفوز بها بعد غياب موسمين.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري؟

ج: الأهلي يواجه فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، فى الدوري الممتاز.

س: متى يبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة فيوتشر؟

ج: يبدأ الفريق مساء اليوم الاستعداد لمباراة فيوتشر دون راحة بعد الفوز على البنك الأهلي أمس.

س: وماذا فعل الأهلي فى آخر مباراة بالدوري؟

ج: الأهلي فاز على البنك بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما أمس، الخميس، بالجولة الـ32 لبطولة الدوري.

س: متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟

ج: يحتاج الأهلي للفوز فى 3 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية للفريق فى بطولة الدوري حتى الآن، لذا يركز المدرب السويسرى لحسم المباريات الثلاث المقبلة أمام فيوتشر والإسماعيلى والاتحاد السكندري لحسم التتويج بلقب الدورى، ويولى كولر الدفع بالعناصر الأساسية لتحقيق الفوز وحسم الدوري.

س: ماذا قال كولر عن فوز الأهلي على البنك الأهلي أمس؟

ج: قال كولر عقب مباراة البنك الأهلى، إنه سعيد بالفوز والنتيجة التى خرجت بها المباراة، وهى ثلاثة أهداف نظيفة، ويعتبرها فأل خير بالنسبة إليه وإلى الفريق، موضحا أنه يعترف بأن النتيجة لا تعكس قوة المباراة، التى جاءت أمام فريق قوى ويجيد التحرك فى الملعب، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة أن المنافس استطاع خلق عدد فرص على مدار شوطى اللقاء.

وأضاف كولر، "تمكنا من استغلال المساحات وكذلك استغلال ظروف المباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف، والأهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط وقطعنا خطوة مهمة فى مشوار بطولة الدوري".

وعن أداء محمد شريف، رد مارسيل كولر بأن اللاعب حاول كثيرًا فى لقاء البنك، واستطاع الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، ولكنه يحتاج للعمل بشكل أفضل ورفع الضغوط عن نفسه، وتسجيل أهداف تساعده على العودة لاستغلال كل الفرص، خاصة أنه هداف الفريق.