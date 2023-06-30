شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحفّز محمد الشناوي بعد الحفاظ على شباكه نظيفه فى 19 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادي الأهلي على دعم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعد حفاظه على شباكه نظيفة فى الدوري لعدد كبير من المباريات، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى صورة لمحمد الشناوي وعلّقت، "بطل أفريقيا الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه فى الدوري.. المباراة الثامنة على التوالى والـ 19 هذا الموسم".



محمد الشناوي

من جهته قال مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى عقب مباراة البنك الأهلى أمس في الدوري التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، إنه سعيد بالفوز والنتيجة التى خرجت بها المباراة، وهى ثلاثة أهداف نظيفة، ويعتبرها فأل خير بالنسبة إليه وإلى الفريق.

وأضاف أنه يعترف أن النتيجة لا تعكس قوة المباراة، التى جاءت أمام فريق قوى ويجيد التحرك فى الملعب، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة أن المنافس استطاع خلق عدد فرص على مدار شوطى اللقاء.

وأضاف كولر، "تمكنا من استغلال المساحات وكذلك استغلال ظروف المباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف، والأهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط وقطعنا خطوة مهمة فى مشوار بطولة الدوري".

وعن أداء محمد شريف رد مارسيل كولر أن اللاعب حاول كثيرًا فى لقاء اليوم، واستطاع الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، ولكنه يحتاج للعمل بشكل أفضل ورفع الضغوط عن نفسه، وتسجيل أهداف تساعده على العودة لاستغلال كل الفرص، خاصة أنه هداف الفريق.