7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 30 / 6 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، ونش الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى قطر للتأهيل من إصابة الصليبى، والأهلى يكشف حقيقة رحيل الشناوى وديانج فى الميركاتو الصيفى. ونش الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى قطر للتأهيل من إصابة الصليبى يستعد محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لإنهاء إجراءات السفر إلى قطر لبدء المرحلة الثانية من عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

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