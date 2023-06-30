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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 30 / 6 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، ونش الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى قطر للتأهيل من إصابة الصليبى، والأهلى يكشف حقيقة رحيل الشناوى وديانج فى الميركاتو الصيفى.

ونش الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى قطر للتأهيل من إصابة الصليبى

يستعد محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لإنهاء إجراءات السفر إلى قطر لبدء المرحلة الثانية من عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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