أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل استئناف التدريبات بعد إجازة العيد

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه قبل استئناف التدريبات الجماعية، المقرر لها فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، بعد الراحة التى حصلوا عليها عقب الفوز على المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويتحدث أوسوريو مع لاعبى الزمالك حول الفترة الماضية والأمور المطلوب تنفيذها فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل منح بعض البدلاء والشباب فرصة المشاركة فى مواجهات الفريق المتبقية بالدورى.

ويعود فريق الزمالك للمران الجماعى اليوم ليبدأ استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 4 يوليو المقبل ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر الذى يسعى الأبيض للتتويج بها فى ظل الموسم الغير مرضى الذى تعرض له الفريق.

وقرر أوسوريو خضوع لاعبى الزمالك إلى قياس وزن فور انتظامهم فى التدريب الجماعى للتأكد من مدى تنفيذهم للبرنامج الغذائى الموضوع لهم من قبل أخصائى التغذية،خصوصاً أنه شدد عليهم بعدم الإفراط فى تناول اللحوم،حفاظاً على لياقتهم البدنية.