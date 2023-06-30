شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصل للفوز الـ38 مع الأهلي محلياً وأفريقياً وعالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي انتصاراته المحلية والأفريقية تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وكان آخرها الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة أمس، الخميس، فى الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر الترتيب برصيد 68 نقطة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وخاض الأهلي 26 مباراة ويتبقى له 8 مباريات.

ولم يخسر الأهلي في الدوري هذا الموسم، الذي يعد مثالياً لعشاق الفريق الأحمر، مع مدربه كولر الذى حصد كل الألقاب الممكنة عدا كأس الرابطة التي فضل عدم المشاركة بها.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 50 مباراة، حقق الفوز فى 38 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وشهدت انتصارات كولر مع الأهلي في بطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس العالم للأندية.