إمام عاشور والأهلي!.. تفاصيل عرض بيراميدز.. وما هو موقف الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

بات إمام عاشور، نجم خط وسط الزمالك السابق والمحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، أحدث صراع الصفقات فى الميركاتو الصيفي 2023، بعد أنباء رحيله الوشيك عن فريقه والعودة مرة أخرى الي الدوري المصري.

وكان إمام عاشور قد رحل عن صفوف الزمالك إلى ميتيلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، ووقع معه عقدا حتى عام 2027 مقابل 3 ملايين دولار.

وتقول وسائل إعلامية إن كبار الأندية المصرية، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز، تتصارع من أجل الفوز بخدمات إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الأهلي والزمالك يسعيان بقوة للتعاقد مع إمام عاشور، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الأهلي ينوي تقديم عرض ضم عاشور معارا لمدة موسم، مع وجود بند يمنح بطل مصر أحقية شراء عقد اللاعب بصفة نهائية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يسعى للتعاقد مع بديل قوي ومميز للاعب خط الوسط حمدي فتحي، الذي بات على وشك الانتقال إلى الوكرة القطري، بعد 4 سنوات ونصف قضاها بين صفوف "المارد الأحمر".

ووفقا للمصدر، فقد فتح مسئولو نادي الزمالك خطوط اتصال أيضا مع نادي ميتييلاند، لبحث إمكانية التعاقد مع إمام عاشور (25 عاما)، على سبيل الإعارة أيضا.

وأضاف أن إمام عاشور يرغب في العودة لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد أن فشل في التأقلم خلال تجربته الاحترافية الأولى بالقارة الأوروبية.

وفي السياق، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، إن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.