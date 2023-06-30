بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب حادثة تتعلق بالدين الإسلامي، أثناء توليه قيادة فريق نيس.

وكان جالتييه قد تولى مهمة تدريب نيس خلال الفترة بين يوليو 2021 حتى يونيو 2022، حيث قاد الفريق في 43 مباراة في جميع المسابقات.

ووفقا لما ذكرته قناة "RMC Sport"، فقد احتجز المدرب برفقة ابنه جون، صباح اليوم الجمعة، على خلفية التحقيقات في التهم المنسوبة إليه.

وأوضحت القناة أن التهم المنسوبة للمدير الفني لباريس سان جيرمان تتعلق بعدد من التصريحات العنصرية ضد الدين الإسلامي خلال فترة قيادته نيس.

وأكدت أن جالتييه طالب اللاعبين المسلمين في الفريق بعدم الاحتفال بقدوم بشهر رمضان المبارك، وقدم اعتراضا لدى إدارة النادي وقتها على وجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والمسلمين بين صفوف نيس.