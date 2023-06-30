ميار شريف تواجه المصنفة 69 عالمياً فى الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة ويمبلدون 2023، ثالث بطولات الجراند سلام، عن مواجهة ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس المصنفة رقم 31، للإسبانية ريبيكا ماساروفا المصنفة 69 عالميا فى الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس ثالث بطولات الجراند سلام.

فيما ستلاقي المصنفة السادسة عالميا التونسية أنس جابر فى الدور الأول البولندية ماجدلينا فريش المصنفة 68، وستواجه المصنفة الأولى أجا شيفيونتيك الصينية لين زهو المصنفة رقم 33 في المباراة الأولى

وودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية المصنفة رقم 31 عالميا، منافسات بطولة باد هومبورج للتنس بعدما خسرت في الدور ثمن النهائي، من الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين لمجموعة جاءت نتائجهم (6-1 , 6-7 , 3-6) بعد مباراة استمرت 3 ساعات.

وكانت ميار شريف قد تأهلت لثمن النهائي بعد فوزها على الألمانية آنا لينا فريدسام بمجموعتين بمجموعة بنتيجة 4-6, 6-4 , 7-5.

وكانت رابطة المحترفين للتنس أعلنت عن التصنيف الجديد للاعبين المحترفين والمحترفات والذي شهد تقدم ميار شريف بطلة التنس المصرية للمركز 31 عالميا برصيد 1266 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق للتنس المصري.

وحققت ميار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 31 عالميا إنجازًا جديدا بعد الفوز بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس.