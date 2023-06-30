شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن المشاركة فى مسابقات كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك مشاركته فى مسابقات كرة القدم النسائية ابتداءً من الموسم المقبل، وذلك تماشيًا مع قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تلزم جميع الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بتكوين فرق سيدات قبل حلول نسخة 2023-2024.

وكتبت صفحة الزمالك الرسمية على تويتر، "سيشارك نادينا فى مسابقات كرة القدم النسائية ابتداءً من الموسم المقبل".

وكان الأهلى والمقاولون العرب أعلنوا إطلاق فريق للمشاركة فى مسابقات الكرة النسئاية، غرار مجموعة من الأندية المصرية التي قامت بتلك الخطوة مثل بيراميدز وفيوتشر.

وأيضًا استقر مسؤولو نادي الاتحاد السكندري عن تكوين فريق لكرة القدم النسائية، مطلع الموسم المقبل.